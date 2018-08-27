Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, İngliz "Olive Group" askeri şirketinin eğittiği militanların İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni planladığını söyledi.
Rus sözcü Konaşenkov saldırıda kullanılmak üzere 8 konteyner dolusu klor gazının İdlib'e getirildiğini öne sürdü.
Beyaz Baretliler grubu üyeleri kılığına giren bir grup kişinin de, mizanseni dünya basınına servis etmeye çalışacağını aktardı.
Konaşenkov bu mizansenle Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını belirtti.
Rusya'dan İdlib'de "kimyasal saldırı" uyarısı
NTV HaberDünya
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de çok yakın zamanda kimyasal saldırı provokasyonu gerçekleştirileceğini öne sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, İngliz "Olive Group" askeri şirketinin eğittiği militanların İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni planladığını söyledi.