Rusya'dan İHA savaşına hazırlık: Motosikletli birlikler kuruluyor!

Yeni bir analize göre Rusya, zırhlı araçları hedef alan Ukrayna insansız hava araçlarından (İHA) kaçınmak için önümüzdeki birkaç ay içinde ön cephedeki saldırılarda motosikletli birlikleri kullanmaya hazırlanıyor olabilir.



Cepheden gelen bilgiler, Rusya'nın Ukrayna mevzilerine yönelik saldırılarda motosikletler ve golf arabaları da dahil olmak üzere sivil araçları kullandığını ileri sürüyordu.



Büyük ve yavaş zırhlı araçlar, savaşın sıcak noktalarına yakın yerlerde uçan yüzlerce insansız hava aracı için daha kolay hedefler haline geliyor.



MOTOSİKLET KULLANIMI YAYGINLAŞACAK



ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü ( ISW ), son analizinde, Rusya'nın yaz ve sonbahar aylarında Ukrayna cephesindeki saldırılarına "sistematik olarak motosiklet kullanımını entegre etmeye" hazırlandığını söyledi.



Rus hükümeti, askerlerin "saldırı ve savunma" taktikleri uygulamak üzere ikili ve üçlü gruplar halinde görevlendirildiğini belirtti.



Görüntüler, Moskova'nın Ukrayna'daki askerlerine daha fazla motosiklet vermeye hazırlandığına işaret ediyor.



HIZLI HAREKET EDEN BİRLİKLERLE SAVAŞ



Ukrayna tarafı ise motosikletle bağımsız şekilde seyahat eden Rus askerlerini etkisiz hale getirmek için çok daha fazla patlayıcı, birinci şahıs görüşlü insansız hava aracına ihtiyaç duyulacağını vurguladı.