Rusya'dan İngiltere'ye uçak tepkisi
NTV HaberDünya
Rusya, Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir uçağın Londra'da açıklama yapılmadan aranmasına tepki gösterdi. İngiltere ise yolcu uçağındaki aramanın "organize suça karşı mücadele kapsamında" gerçekleştirildiğini açıkladı.
Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği dün Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait bir yolcu uçağının Londra'da açıklama yapılmadan arandığını duyurmuştu.
Konuyla ilgili Moskova İngiltere'ye tepki göstermiş, resmi açıklama talebinde bulunmuştu.
İngiltere İçişleri Bakan yardımcısı Ben Vallace aramanın organize suça karşı mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
Wallace, “İngiltere’yi organize suça ve ülkeye uyuşturucu ve silah gibi tehlikeli maddeleri sokmaya çalışanlara karşı korumak için uçakta arama yapmak, İngiliz sınır güvenlik çalışanları için rutin bir süreç” dedi.