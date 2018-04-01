NTV

Rusya'dan İngiltere'ye uçak tepkisi

NTV Haber

Dünya
aeroflot rusya londra uçak arama010418.jpg

Rusya, Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir uçağın Londra'da açıklama yapılmadan aranmasına tepki gösterdi. İngiltere ise yolcu uçağındaki aramanın "organize suça karşı mücadele kapsamında" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği dün Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait bir yolcu uçağının Londra'da açıklama yapılmadan arandığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili Moskova İngiltere'ye tepki göstermiş, resmi açıklama talebinde bulunmuştu.

İngiltere İçişleri Bakan yardımcısı Ben Vallace aramanın organize suça karşı mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Wallace, “İngiltere’yi organize suça ve ülkeye uyuşturucu ve silah gibi tehlikeli maddeleri sokmaya çalışanlara karşı korumak için uçakta arama yapmak, İngiliz sınır güvenlik çalışanları için rutin bir süreç” dedi.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin