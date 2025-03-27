Rusya'dan İngiltere'ye suçlama: "Avrupa'yı kan gölüne sürüklüyor"

Rusya, 30 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden üst düzey askeri yetkilinin geçtiğimiz hafta Perşembe günü İngiltere'deki Northwood askeri üssünde bir araya gelmesine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, Ukrayna'ya barış gücü gönderme girişiminin tehlikesini çok iyi bildiğini belirterek, "Bu nedenle, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki muhtemel barış gücü birliğinin askeri üniformalarını anonimleştirme fikrini kurnazca gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YI KAN GÖLÜNE SÜRÜKLÜYOR"

İngiltere'nin bu toplantıyla ne amaçladığına yönelik de konuşan Zaharova, "Neden bunu yaptıklarını anlıyoruz. Avrupa'yı Rusya ile bir kan gölüne sürüklemeleri gerekiyor. Kendileri yani Londra, bir zamanlar Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. Şimdi ise, AB'nin ekonomisini bozduktan sonra, altın hayalleri, Avrupa kıtasını bir araya getirmek. Ve sonunda da Anglo-Sakson koalisyonuna katılacaklar" dedi.



"RUSYA VE ABD GÖRÜŞÜYOR"

Zaharova açıklamasında ayrıca, Karadeniz tahıl girişimine de değinerek, Rusya ve ABD'nin girişimi yeniden başlatmak için yeni bir anlaşmanın şartlarını görüştüğünü bildirdi.