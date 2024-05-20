Rusya’dan İran’a yardım teklifi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları ve kazanın nedenlerinin araştırılması konusunda İran’a yardım teklif etti.

Rusya’dan İran’a yardım teklifi

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın Reisi ve Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları ve kazanın nedenlerinin araştırılması konusunda İran’a yardım teklif etti.

Zakharova, "Rusya kayıp helikopterin aranması ve olayın nedenlerinin araştırılması için gerekli her türlü yardımı yapmaya hazırdır" dedi.

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