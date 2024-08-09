Rusya'dan İsrail ve İran'a gerilimi azaltma çağrısı

Moskova, İsrail ve İran arasında devam eden gerilime ilişkin açıklama yaptı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail ile İran'ın bölgede gerginliği artırmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.



Başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Bogdanov, "Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor" dedi.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikastı yorumlayarak, "Bu, esirlerin karşılıklı bırakılmasıyla ilgili müzakereleri etkileyecek. Haniye hem Kahire hem de Doha'daki müzakereleri koordine ediyordu" diye konuştu.



İsrail ile İran'a bölgede gerginliği artırmaktan kaçınma çağrısı yapan Bogdanov, şöyle konuştu: "Tüm taraflarla irtibattayız. Gerginliğin azaltılmasından yanayız. Herkesi, bölgedeki ülkeler için felaket tehdidi oluşturan gerginliği artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz.”



Bogdanov ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda Rusya'yaı ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

