Rusya'dan İsrail'e tepki: "Suriye'de keyfi güç kullanıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını "ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali" olarak niteleyerek kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada "Suriye'deki yeni şiddet dalgası son derece endişe vericidir. Rus tarafı İsrail'in Suriye'de keyfi güç kullanımını defalarca kınamıştır. Ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun ağır bir ihlalini teşkil eden bu saldırılar güçlü bir şekilde kınanmayı hak etmektedir" denildi.



Dişişleri, bu sorunu çözmenin yolunun diyalog ve ulusal birliği güçlendirmekten geçtiğine inandıklarını belirtti.



İsrail dün Suriye'nin başkenti Şam'da Halk Sarayı, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı havadan hedef almıştı.



İsrail daha sonra Şam ve Dara'ya yeni saldırılar düzenledi.



Saldırılarda 6 kişinin öldüğü, en az 28 kişinin yaralandığı aktarıldı.