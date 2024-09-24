Rusya'dan, İsrail'in Lübnan saldırılarına karşı Ortadoğu uyarısı

Moskova, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını karşı uyarıda bulundu. Saldırıların Ortadoğu'yu tamamen istikrarsızlaştırma ve çatışmayı genişletme potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Elbette bu bizim için son derece endişe verici” dedi.

Rusya'dan, İsrail'in Lübnan saldırılarına karşı Ortadoğu uyarısı

'in Lübnan''daki saldırılarına ilişkin 'dan açıklama geldi.

Kremlin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Ortadoğu'yu tamamen istikrarsızlaştırma ve çatışmayı genişletme potansiyeli taşıdığı uyarısında bulundu.

İsrail'in iki gündür Lübnan'ın güneyini vurmas, Lübnan'ın son on yılların en ölümcül gününü yaşamasına neden oldu. Saldırılar, çatışmaların daha da şiddetleneceği yönündeki korkuları arttırdı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Bu, çatışmanın genişlemesi ve bölgenin tamamen istikrarsızlaşması açısından potansiyel olarak son derece tehlikeli bir olaydır. Elbette bu bizim için son derece endişe verici.”

NÜKLEER SİLAH TARTIŞMASI

Peskov, açıklamasında Ukrayna savaşını da değerlendirdi. 

"Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'daki askeri operasyon sonuçlanacak" diyen Peskov, "Ukrayna'daki askeri operasyonu başarıya ulaştırmaktan başka alternatif yok" ifadesini kullandı.

Peskov, Batı'nın Ukrayna'nın Batılı füzelerle Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin verme yönündeki olası kararına Rusya'nın tepkisini anlamak için Devlet Başkanı 'in St. Petersburg'da yaptığı açıklamaları yeniden dinlemek gerektiğini söyledi.

Kremlin'in Sovyet sonrası nükleer test moratoryumundan vazgeçebileceği yönündeki spekülasyonların ardından Putin'in silah kontrolünden sorumlu yetkilisi dün yaptığı açıklamada, ABD test yapmaktan kaçındığı sürece Rusya'nın nükleer silah denemesi yapmayacağını söyledi.

Haziran ayında St. Petersburg'da Putin, Ukrayna'nın uzun menzilli Batı silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin vermeleri halinde ABD ve Avrupalı müttefiklerinin vuruş mesafesine konvansiyonel füzeler yerleştirebileceğini ifade etmişti. 

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