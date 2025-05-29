Rusya'dan İstanbul mesajı: "Diplomasi için ana platform"

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, İstanbul’un uluslararası alanda artan diplomatik rolüne dikkat çekti.

Moskova’da düzenlenen bir güvenlik toplantısında konuşan Şoygu, Türkiye’nin son yıllarda bölgesel krizlerde kilit bir arabulucu haline geldiğini belirtti.

"ANA MÜZAKERE ZEMİNİNE DÖNÜŞÜYOR"



Özellikle Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yapılan görüşmelerde İstanbul’un ev sahipliği yaptığı toplantıların küresel gıda güvenliği açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Şoygu, “İstanbul platformu, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve şimdi de Rusya-Ukrayna müzakereleri gibi tüm alanlarda ana müzakere zeminine dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN ÖNEMLİ GAYRETLERİ OLDU"

Aynı zamanda Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan temaslara da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şoygu, bu girişimlerin savaşın ilk dönemlerinde ateşkes ihtimalini canlı tuttuğunu söyledi.

Görüşmelerin güvenli ve yapıcı bir ortamda ilerleyebilmesi için Türkiye’nin yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Şoygu, “Ankara’nın delegasyonların çalışabilmesi için güvenliği sağlama dahil önemli gayretleri oldu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ



Şoygu'nun açıklamaları, Rusya'nın Türkiye’ye olan stratejik güvenini bir kez daha ortaya koyarken, Ankara’nın hem NATO üyesi olarak Batı ile hem de Moskova ile diplomatik denge yürütme çabasının altını çizdi.

İstanbul’un, gelecekte olası barış görüşmeleri için de en uygun zeminlerden biri olarak değerlendirildiği mesajı verildi.

