Rusya'dan Kiev açıklaması: "Yıkıma Ukrayna füzeleri neden oldu"

Kremlin, dün Kiev'de bir çocuk hastanesinde yıkıma neden olan saldırıyı Rus güçlerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Kremlin açıklamasında yıkıma Ukrayna'nın kendi savunma füzelerinin neden olduğu öne sürüldü. Dün Ukrayna genelinde gerçekleştirilen saldırılarda toplamda 41 kişi öldü, 50'den fazla kişi ise yaralandı.

Rusya'dan Kiev açıklaması: "Yıkıma Ukrayna füzeleri neden oldu"

Kremlin, pazartesi günü Kiev'deki bir çocuk hastanesini vuran ölümcül saldırının tarafından gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre çocuk hastanesini 'nın kendi savunma füzesi vurdu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bu iddiayı destekleyecek bir kanıt sunmadı ancak gazetecilere, "Israr ediyorum, sivil hedeflere saldırı düzenlemiyoruz" diye konuştu.

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın pazartesi günü Kiev'deki ana çocuk hastanesini vurduğunu ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine de füze yağdırdığını, aylardır düzenlenen en ölümcül hava saldırısı dalgasında en az 41 sivilin öldüğünü söylüyor.

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