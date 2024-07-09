Rusya'dan Kiev açıklaması: "Yıkıma Ukrayna füzeleri neden oldu"

Kremlin, pazartesi günü Kiev'deki bir çocuk hastanesini vuran ölümcül saldırının Rusya tarafından gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre çocuk hastanesini Ukrayna'nın kendi savunma füzesi vurdu.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bu iddiayı destekleyecek bir kanıt sunmadı ancak gazetecilere, "Israr ediyorum, sivil hedeflere saldırı düzenlemiyoruz" diye konuştu.



Ukraynalı yetkililer Rusya'nın pazartesi günü Kiev'deki ana çocuk hastanesini vurduğunu ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine de füze yağdırdığını, aylardır düzenlenen en ölümcül hava saldırısı dalgasında en az 41 sivilin öldüğünü söylüyor.

