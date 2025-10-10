Rusya'dan Kiev'e dev saldırı: Kış öncesi karanlıkta bırakma stratejisi

Rusya, sabah erken saatlerde Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi.

Ukraynalı yetkililere göre saldırı, başkent Kiev’in bazı bölgelerini karanlığa gömerken ülke genelinde elektrik ve ısınma hizmetlerinde ciddi kesintilere yol açtı.

KIŞ ÖNCESİ YENİ TAKTİK

Kremlin’in önceki yıllarda olduğu gibi sert kış ayları öncesinde Ukraynalıları elektriksiz ve ısıtmasız bırakma taktiğini yeniden devreye soktuğu değerlendiriliyor.

Yetkililer, Rusya’nın eylül sonundan bu yana neredeyse her gün enerji tesislerini hedef aldığını belirtiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı “sistematik ve hesaplı bir terör eylemi” olarak nitelendirerek, “450’den fazla insansız hava aracı ve 30’dan fazla füze, normal yaşamı mümkün kılan her şeyi hedef aldı” dedi.

Zelenski, “Rusya’nın asıl amacı bizi karanlıkta, susuz ve soğukta bırakmak” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Kiev bölge valisi Mykola Kalaşnik, yalnızca Brovary ve Boryspil ilçelerinde yaklaşık 28 bin ailenin elektriksiz kaldığını söyledi. Poltava bölgesinde ise 16 bin 500’den fazla hane ve 800 işyeri enerji kesintisinden etkilendi.

Enerji Bakanı Svitlana Grynchuk, hasarın boyutuna rağmen “olumsuz etkileri en aza indirmek için tüm tedbirlerin alındığını” açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte en az 12 kişinin yaralandığını, sol yakada elektriğin tamamen kesildiğini ve su temininde de aksaklıklar yaşandığını duyurdu.

GEÇEN KIŞIN TEKRARI MI?

Geçtiğimiz Noel döneminde, Harkov bölgesinde yarım milyon hane 3 derece sıcaklıkta soğuğa mahkum olmuştu.

Ukraynalı yetkililer, bu kış benzer bir enerji krizinin yaşanmaması için uluslararası destek çağrısında bulunuyor.