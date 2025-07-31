Rusya'dan Kiev'e dronlu saldırı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha dronlarla vurdu. Saldırıda en az 1 kişi öldü, 27 kişi ise yaralandı.

Rusya'dan Kiev'e dronlu saldırı

, Kiev'e dronlu saldırı gerçekleştirdi. 

Saldırıda en az 1 kişi öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

basını yaralılardan 17'sinin hastaneye kaldırıldığını, enkaz altındaki bir kişiyi ise kurtarma çalışmalarının devam ettiğini yazdı.

Ukrayna ordusu, kentte yaklaşık 10 noktanın vurulduğunu duyurdu.

Saldırılardan birinin bir eve birinin ise okula yapıldığı ortaya çıktı.

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