Rusya'dan Kiev'e dronlu saldırı

Rusya, Kiev'e dronlu saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 1 kişi öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı belirtildi.



Ukrayna basını yaralılardan 17'sinin hastaneye kaldırıldığını, enkaz altındaki bir kişiyi ise kurtarma çalışmalarının devam ettiğini yazdı.

Ukrayna ordusu, kentte yaklaşık 10 noktanın vurulduğunu duyurdu.

Saldırılardan birinin bir eve birinin ise okula yapıldığı ortaya çıktı.