Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı: Baba ve oğlu öldü

Ukrayna Acil Servisi, başkent Kiev yakınlarında gerçekleşen Rus füze saldırısında bir adam ve dört yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda üç kişi ise ağır yaralandı.

Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı: Baba ve oğlu öldü

Acil Servisi, Kiev'in merkezinde ve doğusunda gerçekleşen saldırılarda bir adam ve dört yaşındaki oğlunun öldüğünü açıkladı.

AFP muhabiri, başkentte hava saldırısı sirenlerinin çaldığını ve gece gökyüzünde en az iki parıltının görülebildiğini söyledi.

Kiev'in askeri yönetimi Telegram'da yaptığı bir paylaşımda şehrin hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi Telegram'da yaptığı açıklamada, bir füzenin parçalarının Kiev'in komşusu Brovary bölgesindeki konutlara düştüğünü söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında 35 yaşındaki bir adam ve dört yaşındaki oğlunun bir binanın enkazında ölü bulunduğu belirtildi. Diğer üç kişi de ağır yaralandı.

Son günlerde pek çok Ukraynalı arasında Kiev'in topraklarında başlattığı saldırılara karşılık olarak Moskova'nın hava saldırıları düzenleyebileceği endişesi giderek artıyor.

Ukrayna düzenli olarak Rusya'nın ölümcül hava saldırılarına maruz kalıyor.

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