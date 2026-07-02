Rusya’dan Kiev’e füze ve İHA saldırısı. Ölü ve yaralılar var

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ’nin Moskova’nın “büyük çaplı bir saldırı” hazırlığında olduğu uyarısından kısa süre sonra gerçekleşti. Zelenski, istihbarat raporlarını gerekçe göstererek çarşamba günü Dublin ziyaretini yarıda kesmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıdan önce başkente doğru balistik füzelerin yöneldiği uyarısında bulundu. Kiev’in merkezinde ve doğusunda çok sayıda patlama sesi duyuldu. Kent sakinleri, çocukları ve evcil hayvanlarıyla birlikte metro istasyonlarına inerek sığınaklara yöneldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Kiev balistik füzeler ve İHA’larla saldırı altında.” dedi. Patlamaların kentin birçok noktasından duyulduğu belirtildi.

Kiev Bölge Valisi Mikola Kalaşnik, saldırıların Kiev bölgesindeki 5 ilçeyi etkilediğini açıkladı. Kalaşnik, Rusya’nın gece boyunca saldırı dronları, balistik füzeler ve seyir füzeleriyle “bir kez daha büyük çaplı saldırı” düzenlediğini söyledi.

Yetkililere göre saldırılarda Buça bölgesinde depolarda ve bir evde yangın çıktı. Bölgenin farklı noktalarında konutlar, bir öğrenci yurdu ve araçlar hasar gördü.

UKRAYNA DA SALDIRILARINI ARTTIRDI

Son haftalarda Ukrayna da Rusya içindeki enerji altyapısı ve askeri hedeflere yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını artırdı. Moskova ise son günlerde Ukrayna’dan gönderilen yüzlerce dronun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS’in çarşamba günü yayımladığı bir araştırmaya göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 2 milyondan fazla askeri kayba yol açtı. ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri ise şu ana kadar sonuç vermedi.