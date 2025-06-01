Rusya’dan Kiev’e hava saldırısı, Sumi'de 11 köy için daha tahliye emri

Rusya ve Ukrayna’nın Kremlin’in çağrısı üzerine 2 Haziran’da İstanbul’da ikinci kez bir araya gelip gelmeyeceği belirsizliğini korurken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırılarını püskürtmeye çalıştıklarını açıkladı.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, bugün yerel saatle 02.00 öncesinde Kiev'de hava ve füze saldırısı uyarısı yapan sirenler çalmaya başladı.

Ukrayna basınına yansıyan haberlerde, başkentte patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Söz konusu saldırı, Rusya’nın Kiev’e yönelik savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısını düzenlemesinden bir hafta sonra gerçekleşti.



UKRAYNA: RUSYA’NIN İHA SALDIRILARINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ



Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre, Rusya’nın dün Ukrayna’ya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında da aralarında 9 yaşındaki bir çocuğun da olduğu iki kişi hayatını kaybetti.



Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece saatlerinde 109 İHA ve beş füze ile saldırı düzenlediğini, üç füze ve 42 İHA’nın imha edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, 30 İHA ise hedeflerine ulaşmakta başarısız olarak herhangi bir hasara sebep olmadı.



9 yaşındaki kız çocuğunun Zaporijya bölgesinde yer alan Dolynka isimli sınır köyüne düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Herson Bölge Valisi Oleksandr Prokudin de Rusya’nın saldırısında bir erkeğin öldüğü bilgisini verdi.



SUMİ BÖLGESİ İÇİN YENİ TAHLİYE EMİRLERİ



Öte yandan, Ukraynalı yetkililerin Rusya’nın toprak kazanmaya devam ettiği günlerde ülkenin kuzeyindeki Sumi bölgesinde yer alan 11 köy için daha tahliye emirleri yayınladığı belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı da doğudaki Donetsk bölgesindeki Novopil köyü ile Sumi bölgesindeki Vodolahy köyünü kontrol altına aldıklarını açıkladı.



1 Haziran Pazar günü itibarıyla, Sumy’deki 213 yerleşim yeri hakkında tahliye emir bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna topraklarının içinde bir tampon bölge oluşturmak amacıyla bir saldırı düzenleme niyetinde olan Rusya’nın bölgeye 50 bin kadar asker konuşlandırdığını söyledi.

