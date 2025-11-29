Rusya'dan Kiev'e son 4 günde ikinci saldırı
29.11.2025 13:06
AFP
İHA
Rus ordusunun füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve İHA'larla dört gün içinde ikinci kez hedef aldı.
Patlamalar ve düşen İHA parçaları yangınlara yol açtı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, altı noktada saldırı düzenlendiğini, apartmanların vurulduğunu belirtti.
Tkachenko bir apartmanda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 11 kişinin de yaralandığını belirtti. Rusya'nın Kiev'e salı günü düzenlediği saldırılarda ise 7 kişi hayatını kaybetmişti.