Rusya'dan ''Kış büyük olacak'' tehdidi

Gazprom’un yayınladığı iddia edilen videoda, Avrupa başkentleri buz tutmuş şekilde resmedildi.

Arka fondaysa "kış uzun geçecek" adlı bir şarkı yer alıyor.

Video, gaz akışının kesilmesi durumunda, kışın Avrupa için zor geçeceği konusunda tehdit gibi görülüyor.

Avrupa ve Rusya arasındaysa, soğuktan bir duvar tasvir ediliyor. Daha önce de sosyal medyada yayımlanan bir video ile kış geliyor Rusya'ya taşınma zamanı şeklinde propaganda videosu yayılmıştı.



Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''Gerçekten binlerce Ukraynalıyı öldürebileceklerini, başka bir ülkenin topraklarını ele geçirebileceklerini ve Avrupa'nın gaz şantajından korkarak başka yöne bakacağını mı düşünüyorlar?" ifadelerini kullandı.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su