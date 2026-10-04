Rusya'dan korkutan salgın. Laboratuvardan sızdı, 5 hastane kapatıldı

Rusya ’nın İrkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesi, veba şüphesiyle alınan önlemler endişeye yol açtı.



Rus devlet haber ajansı TASS'a göre, olay veba araştırma enstitüsünde meydana geldi. 200 kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğu bildirilirken, Rusya’nın halk sağlığı kurumu Rospotrebnadzor bölgedeki epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu duyurdu.

Hayatını kaybeden kişinin, İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü çalışanı Darya Şhipilova olduğu belirtildi. 28 yaşındaki laborant, Şelehov’daki hastanede 2 Ekim gecesi yaşamını yitirdi. Ölümün vebadan kaynaklandığına iddia edilirken, Rospotrebnadzor Şhipilova'ya kaynağı bilinmeyen bir zatürre teşhisi konulduğunu belirtti.

DENEY TÜPÜNÜN KIRILDIĞI İDDİASI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Şhipilova’nın laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren (Yersinia pestis) bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürüldü. Kazadan iki gün sonra Şhipilova'nın durumu kötüleşti ve acilen hastaneye kaldırıldı ve şüpheler üzerine Covid-19 merkezine yatırıldı.

Enstitüde biyogüvenlik kurallarını inceleyen komisyonun ise, patojen mikroorganizmalarla çalışılırken herhangi bir kaza meydana geldiğine ilişkin bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Kurum, bu sonucun ayrıca görevlendirilen uzman komisyon tarafından da onaylandığını bildirdi.



200 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA, 5 HASTANE KAPATILDI

Yerel yayın kuruluşlarına göre, laborantla temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişinin hastanede gözetim altına alındı, ayrıca 5 hastane de karantina nedeniyle kapatıldı.

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi nedeniyle olağanüstü salgınla mücadele toplantısı yapıldığını açıkladı. Laboratuvar yakınındaki alüminyum fabrikasında da tedbir amacıyla çalışanlardan maske takmaları istendi.



VEBA VİRSÜ VE TEDAVİSİ



Dünya Sağlık Örgütü’ne göre veba, "Yersinia pestis" adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon. Akciğerleri etkileyen türü, enfekte kişinin solunum yoluyla yaydığı parçacıklarla insandan insana bulaşabiliyor.

Hastalık tedavi edilmediğinde hızla ağırlaşabiliyor, erken tanı ve uygun antibiyotik tedavisi ise tedavisi mümkün. Vebanın doğrulanması için hastalığa neden olan bakteriye yönelik laboratuvar testleri gerekiyor.