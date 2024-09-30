Rusya'dan Lübnan açıklaması: Gazze'dekine benzer bir insani felakete yol açabilir

Rusya, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İsrail'in geçen hafta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah liderinin öldürülmesini kınadı.



Peskov, Nasrallah'ın ölümünün, bölgenin genelinde ciddi bir istikrarsızlaşmaya sebep olabileceğini söyledi.

Lübnan'da yerleşim yerlerinin bombalanmasının çok sayıda can kaybına sebep olduğunu belirten Peskov, saldırıların Gazze'dekine benzer bir insani felakete yol açabileceğini söyledi.



İran Devrim Muhafızları'nın ağırlıklı olarak yerli üretim, Rus ve Çin üretimi iletişim cihazları kullandığına dair Reuters'ın haberi hakkında da açıklama yapan Peskov, Rusya ve İran arasındaki ticari ilişkilerin geliştiğini söyledi.



İranlı bir güvenlik yetkilisinin Reuters'a aktardığına göre İran, geçen haftalarda Hizbullah'a düzenlenen çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından İsrailli ajanların ülkeye sızmasından endişelendiklerini belirtti.



İranlı yetkili, Devrim Muhafızları'nın kullandığı tüm iletişim cihazlarını incelemek için kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

