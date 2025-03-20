Rusya'dan militarizm çıkışı: "Avrupa bir savaş partisine dönüştü"

Rusya'dan Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ukrayna'da ateşkese olan tutumlarına ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerine atıfta bulundu.

Peskov, şunları söyledi: "Her gün Brüksel'den birçok sinyal alıyoruz. Şu anda Brüksel ve Avrupa başkentlerinden gelen ana sinyaller, Avrupa'nın militarizm planlarıyla ilgili, bu da açıkça Rusya ve ABD başkanlarının barışçıl bir çözüm süreci için çıkış yolları arama eğilimleriyle çelişiyor" dedi.

AB ülkelerinin silahlanmaya öncelik verdiğini belirten Peskov, "Avrupa militarizme gömüldü ve bir savaş partisine dönüştü" ifadelerini kullandı.