Rusya'dan NATO'ya uyarı: Nükleer silahlar Avrupa'ya konuşlanırsa, çatışma kaçınılmaz!

Rusya'dan bir kez daha NATO'ya uyarı geldi. Moskova'dan gelen açıklamada "Amerikan nükleer silahları Kuzey Avrupa'ya konuşlandırılırsa, NATO ile çatışma kaçınılmaz olur." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmakla suçlandı.

Rusya'dan NATO'ya uyarı: Nükleer silahlar Avrupa'ya konuşlanırsa, çatışma kaçınılmaz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın hiçbir ülkeyle çatışma niyetinin olmadığını söyledi. Ancak NATO'yu uyardı.

Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin cevapsız kalmayacağını belirten Zaharov, "Eğer Amerikan nükleer silahları Kuzey Avrupa'da ortaya çıkarsa bu silahları alan ülkelerin güvenliği sadece zayıflamakla kalmayacak, aynı zamanda açıkça zarar görecektir." ifadelerini kullandı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, 'nin Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşta olduğunu iddia etti.

Ukrayna'da Amerikan tanklarının ve savaş uçaklarının imha etmeye devam edeceklerini belirtti. Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale etmeyeceğini de açıkladı. Batı ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme fikrini tartışarak ateşle oynadığını da söyledi. Rusya'nın Almanya ile savaşma niyeti olmadığını belirtti.

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