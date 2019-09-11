Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadi değerlendirildi.



Netanyahu'nun Ürdün Vadisi ile ilgili açıklamalarının, Arap dünyası tarafından olumsuz karşılandığı kaydedilen açıklamada, "İsrail’in bölgedeki gerginliği artmasına ve Arap komşuları ile barışın sağlanması ile ilgili umutların baltalanmasına neden olacak planlarına yönelik endişelerimizi paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Filistin-İsrail meselesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Madrid prensipleri ve Arap Barış İnisiyatifi çerçevesinde çözülmesi gerektiğine işaret edildi.



NETANYAHU'NUN İLHAK VAADİ

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.



Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

