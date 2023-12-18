Rusya'dan nükleer füze adımı: Aynı anda 6 hedefi vurabiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesinin yerleştirildiğini açıkladı.

Rusya'dan nükleer füze adımı: Aynı anda 6 hedefi vurabiliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Kaluga bölgesinde bulunan  Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı Kozelskiy Birliğinin, silahlandırılmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik Yars füzesinin yerleştirildiği ve askerler için gerekli altyapının oluşturulduğu ifade edildi.

Rusya'dan nükleer füze adımı: Aynı anda 6 hedefi vurabiliyor - 1

Balistik Yars füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kasım ayında da aynı depoya Yars füzesi yerleştirdiğini, Orenburg bölgesindeki fırlatma deposuna ise nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası hipersonik "Avangard" füzesinin yerleştirildiğini bildirmişti.

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