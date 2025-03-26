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Rusya'dan nükleer santral çıkışı: Zaporijya'nın kontrolü başka ülkeye verilemez

Moskova, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünün Rusya’dan  başka bir ülkeye verilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Rusya'dan nükleer santral çıkışı: Zaporijya'nın kontrolü başka ülkeye verilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya’ya ait olduğunu ve santralin kontrolünün başka bir ülkeye verilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada santralin herhangi bir yabancı devletle ortak işletilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Güvenlik endişelerini gerekçe gösteren bakanlık, genelinde böyle bir emsalin bulunmadığını belirtti. Bakanlık, santralin belgesi ve yeterliliği olmayan uluslararası kuruluşlar tarafından işletilmesi ihtimalini de reddetti.

Santralin başka bir ülkeyle ortak işletilmesinin söz konusu olamayacağına dikkat çekilen açıklamada, "NATO ülkelerinin istihbarat servisleri sabotaj potansiyeline sahiptir ve bu da bu devletlerin temsilcilerinin santrali ziyaret etmelerine geçici olarak izin vermeyi imkansız kılmaktadır" denildi.

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