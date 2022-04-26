Rusya'dan nükleer savaş uyarısı

Rus televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna 3. dünya savaşı provokasyonu yapıyor. Nükleer savaş riski hafife alınmamalı" dedi.



Lavrov, NATO'yu Ukrayna'ya yardım ederek Rusya'yla bir vekalet savaşına girmekle suçladı. NATO ateşe benzin döküyor diyerek uyardı. Rusya Dışişleri Bakanı "Batı, Ukrayna'nın savaşa devam etmesini böylelikle Rus ordusunu ve Rus askeri savaş endüstrisini yormayı hedefliyor. bu bir ilüzyon" dedi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise, Rusya'nın korku yaratma girişimlerini bir zayıflık belirtisi olarak nitelendirdi. Kuleba "Dünyayı korkutarak Ukrayna'yı desteklemekten alıkoymak için son bir umut. bunun tek anlamı Moskova'nın yenilgiyi hissetmeye başladığıdır" dedi.



İngiliz askeri istihbaratı Kreminna kentinin Rusların kontrolüne geçtiğini duyurdu. Ayrıca Ukrayna güçlerinin güneyden gelecek bir Rus saldırısına karşı Zaporijya'da hazırlıklara başladığını açıkladı.



Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde içişleri bakanlığı 2 radyo anteninin patlamalar sonucu yıkıldığını duyurdu. Dün de Transdinyester'de bir yönetim binasına roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti. Ukrayna Savunma bakanlığı Transdinyester'de yaşananları Rus gizli servislerinin planlı bir provokasyonu olarak niteledi.



Ukrayna lideri Volodimir Zelenski daha önce "Ukrayna sadece başlangıç, Rusya durdurulmazsa hedefinde başka ülkeler de var" diyerek uyarmıştı