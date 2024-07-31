Rusya'dan nükleer silah tatbikatı: 3. aşama başlıyor

Rusya, Ukrayna'daki savaşta yer alan güçlerin de dahil olduğu taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikatların üçüncü aşamasını başlattığını duyurdu.



Savunma Bakanlığı tatbikatların, Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ve ilhak edilen Kırım'ı da kapsayan merkez ve güney askeri bölgeleri ile Rusya'nın tam olarak kontrol etmese de ilhak ettiğini iddia ettiği güney ve doğu Ukrayna'daki dört bölgede gerçekleştirildiğini açıkladı.



Güney askeri bölgesi, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyon karargahına ev sahipliği yapan Rus şehri Rostov-on-Don'u da içeriyor.

BATI'YA GÖZ DAĞI VEREN TATBİKAT



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Stratejik olmayan nükleer güç tatbikatlarının üçüncü aşaması başladı” denildi. Tatbikatların bu aşamasının İskender-M füze sistemleri ve çeşitli uçakların eğitimini içerdiği belirtildi.



Tatbikata katılan askeri personel “özel mühimmat” alma ve uçaklardaki füze sistemleri konusunda eğitim görecek.



Devlet Başkanı Vladimir Putin mayıs ayı başında, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız birliklerini Ukrayna'ya gönderme olasılığını gündeme getirmesinin ardından Batılı ülkelerden algılanan tehditlere yanıt olarak bu tatbikatların düzenlenmesi emrini verdi.



Tatbikatların ilk aşaması mayıs ayında başlamıştı.

NÜKLEER SİLAH KULLANIMI



Şubat 2022'de çatışmaların başlamasından bu yana Putin zaman zaman olası nükleer silah kullanımını gündeme getiriyor.



2023 yazında Rusya, Ukrayna'ya da sınırı olan müttefiki Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırdı.



Minsk de mayıs ayında Moskova ile birlikte eşzamanlı askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu.