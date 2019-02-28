Lavrov, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir krizi ile ilgili başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.



Rusya’nın, talep olması halinde Hindistan ve Pakistan arasındaki krizin sonlandırılmasına destek olabileceğini belirten Lavrov, "Eğer talep ederlerse iki ülke arasında ara buluculuk etmeye hazırız." dedi.



PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK



Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.



Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.



Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.



Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.



Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.



Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.