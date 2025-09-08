Rusya'dan Pasifik'te gizemli nükleer denizaltı görevi

Rusya’nın Pasifik Filosu, Proje 955A sınıfı balistik füze denizaltısı “Emperor Alexander III”’ün görevini tamamlayarak Kamçatka Yarımadası’ndaki ana limanına döndüğünü duyurdu.



Denizaltının, kısa bir dinlenme ve ikmal sürecinin ardından yeniden planlı eğitim faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.

NÜKLEER DENİZALTININ ÖZELLİKLERİ



Emperor Alexander III, 5 bin 157 mil menzile sahip 16 Bulava balistik füzesi taşıyabiliyor. Her bir füze, sınırlamalar doğrultusunda dört ila altı nükleer savaş başlığıyla donatılabiliyor.



Rusya, 12 adet nükleer başlık taşıyan balistik füze denizaltısı işletiyor. Bu denizaltılar, caydırıcılık devriyeleri yürütüyor ve gerektiğinde nükleer saldırı başlatma emri almaya hazır bekliyor.

PASİFİK'TE NÜKLEER DENGE



ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük güçlerin nükleer silahsızlanması yönündeki çağrıları ve Çin’in yeni nesil denizaltıdan fırlatılan nükleer silahlarını tanıtmasının ardından Rusya’nın bu açıklaması dikkat çekti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, denizaltının 2023’teki hizmete giriş töreninde, bu sınıfta “eşsiz bir füze taşıyıcısı” olduğunu belirterek ülke güvenliğini stratejik caydırıcılık misyonlarıyla garanti altına alacağını söylemişti.