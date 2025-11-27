Rusya'dan Polonya'ya karşı konsolosluk hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Polonya'da bulunan Gdansk şehrindeki Rus Konsolosluğunun kapatılması üzerine harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajeswski'nin Bakanlığa çağrılarak Irkutsk Konsolosluğu'nun faaliyet izninin geri çekildiğine ilişkin nota verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada karşı hamle olarak bir karar alındığı vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta Polonya Dışişleri Bakanlığı Polonya'daki demiryolu hatlarında sabotaj eylemi düzenleyen 2 Ukrayna vatandaşının Rusya adına faaliyet gösterdiklerini belirterek, Rusya Gdansk Konsolosluğu'nun kapatılmasına karar verdiğini duyurmuştu. Polonya daha önce de kendisine karşı sabotaj eylemleri düzenlediği gerekçesiyle Krakow ve Poznan'daki Rus konsolosluklarını kapatmıştı.