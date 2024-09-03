Rusya'dan Poltava'ya bombardıman: 41 kişi öldü

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Poltava kentine yönelik saldırısında 41 kişinin öldüğünü, 180'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

Rusya'dan Poltava'ya bombardıman: 41 kişi öldü

Moskova-Kiev hattındaki ateşin şiddeti artıyor.

Kiev birliklerinin Kursk bölgesindeki saldırıları sürerken , 'nın Poltava kentini bombaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

180'den fazla kişinin de yaralandığını söyleyen Zelenski, yayınladığı bir videoda Rus güçlerinin, kenti iki balistik füzeyle vurduğunu ve İletişim Enstitüsü'nün bir binasına zarar verdiğini açıkladı.

Rusya ordusu burgün ayrıca Zaporijya ve Dnipro'yu da hedef aldı.

Gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında Zaporijya'da bir çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi, Rus güçlerinin son bir günde, 11 yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırıları düzenlediğini açıkladı.

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