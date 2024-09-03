Rusya'dan Poltava'ya bombardıman: 47 kişi hayatını kaybetti

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Poltava kentine yönelik saldırısında 47 kişi hayatını kaybetti. En az 180 kişinin ise yaralı olduğu açıklandı.

Rusya'dan Poltava'ya bombardıman: 47 kişi hayatını kaybetti

Moskova-Kiev hattındaki ateşin şiddeti artıyor.

Kiev birliklerinin Kursk bölgesindeki saldırıları sürerken , 'nın Poltava kentini bombaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya ilişkin ilk açıklamasında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

180'den fazla kişinin de yaralandığını söyleyen Zelenski, yayınladığı bir videoda Rus güçlerinin, kenti iki balistik füzeyle vurduğunu ve İletişim Enstitüsü'nün bir binasına zarar verdiğini açıkladı.

Daha sonra bir açıklama da first lady Olena Zelenska'dan geldi. Zelenska, can kaybının 47'ye çıktığını duyurdu.

Rusya ordusu burgün ayrıca Zaporijya ve Dnipro'yu da hedef aldı.

Gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında Zaporijya'da bir çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi, Rus güçlerinin son bir günde, 11 yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırıları düzenlediğini açıkladı.

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