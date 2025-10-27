Rusya'dan Putin-Trump zirvesi yorumu: ABD'ye bağlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacağı açıklanan ikinci zirveyi iptal ettiğini duyurmasının ardından Kremlin'den aksi yönde açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir YouTube kanalına verdiği röportajda, Rusya-ABD arasındaki ilişkiler ve Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Putin ve Trump arasında muhtemel ikinci zirve yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Trump'ın bunu teklif ettiğini, Putin’in de kabul ettiğini belirtti. Lavrov, "Bir teklif var. Biz de nazik insanlarız. Davet edildiğimizde kabul ettiğimizi söylüyor ve görüşme formatı, yeri ve zamanı konusunda anlaşmayı teklif ediyoruz. Trump, 23 Ekim’de Beyaz Saray’da bu davetin iptal edildiğini bildirdi. Amerikalılar bir süre sonra iptalin erteleme anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle her şey davet edene bağlı." ifadesini kullandı.



"AMERİKALILARIN RAHAT EDECEĞİ TEMPO..."

Hafta başında Amerikan tarafının inisiyatifiyle ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Lavrov, şöyle devam etti: "Rubio, bu görüşmenin ardından yeni görüşme veya müzakereler hakkında konuşmadı. Ben de bu konuyu dile getirmedim, çünkü teklif ABD tarafından geldi. Amerikalıların rahat edeceği bir tempoda ilerlemeye hazırız. Bu noktada, Rusya ve ABD'nin Alaska'da açık ve doğrudan sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesi için atabilecek adımların net şekilde anlaşıldığını varsayıyorum."

"GÖRÜŞME FİKRİ DOĞRU GELMEDİ"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Putin ile planladığı yüz yüze görüşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı. Trump, "Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim. Ne zaman Putin'le konuşsam iyi bir sohbet oluyor ancak bir yere varmıyor" dedi.