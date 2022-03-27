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Rusya’dan Putin’e 'kasap' diyen Biden’a 'tedavi' önerisi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 'kasap' diyen ABD Başkanı Joe Biden’a tepki göstererek, “Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.03.2022 - 05:59

Rusya’dan Putin’e 'kasap' diyen Biden’a 'tedavi' önerisi

NATO toplantısı için Avrupa’ya giden ABD Başkanı , burada sürdürdüğü temasları sırasında Devlet Başkanı için 'kasap' ifadesini kullandı.

Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, “O bir kasap” nitelemesini yaptı.

“BİDEN BELKİ DE HASTADIR"

Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi. Biden’ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, “ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam” yorumunu yaptı.

NATO toplantısı için Avrupa’ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için “kasap” ifadesini kullanmıştı.

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