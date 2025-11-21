Rusya’dan rüşvet alan eski AP vekiline hapis yolu

Eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve Reform UK partisinin Galler’deki eski lideri Nathan Gill, bugün (21 Kasım) Londra’daki Old Bailey Mahkemesi’nde ceza alacak. Gill daha önce, 6 Aralık 2018 – 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında sekiz kez rüşvet alma suçunu kabul etmişti.



Mahkeme belgelerine göre Gill, Avrupa Parlamentosu’nda ve bazı medya organlarında — özellikle 112 Ukraine adlı kanal için — Ukrayna’daki olaylar üzerine Rusya yanlısı açıklamalar yaptı. Bu faaliyetlerinin, Rusya yanlısı Ukraynalı siyasetçi Oleg Voloshyn ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Savcılık, Voloshyn’in Ukrayna’da hükümette görev yapmış ve daha sonra parlamentoya girmiş bir isim olduğunu, aynı zamanda Rusya yanlısı medya ile yakın ilişkileri bulunduğunu aktardı.

WHATSAPP MESAJLARI ELE VERDİ

Gill’in faaliyetleri, 14 Eylül 2021’de Manchester Havalimanı’nda Terörle Mücadele Yasası kapsamında durdurulmasından sonra ortaya çıktı. Telefonundaki WhatsApp yazışmaları, Voloshyn ile “parlamentodaki görevlerini etkileyecek şekilde para alma anlaşmasını” gösteriyordu.

Bu yazışmalarda, Avrupa Parlamentosu’nda soru yöneltme, yetkililerle temas kurma, etkinlik düzenleme ve Rusya yanlısı açıklamalar yapma gibi eylemler yer alıyordu.

PARTİLER DEĞİŞTİ, KARİYERİ BİTTİ

Gill, 2014’te UKIP’ten Avrupa Parlamentosu’na seçildi, ardından Brexit Partisi ile görevini sürdürdü. İngiltere’nin 2020’de AB’den ayrılmasıyla görevi sona erdi. 2021’de Reform UK’in Galler seçim kampanyasını yönetti ancak artık partinin üyesi değil.