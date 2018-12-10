Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın "Sarı Yelekliler"in Fransa’da devam eden protestolarına destek verdiğine yönelik iddiaları değerlendirdi.



Fransa dahil hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadıklarını ve karışmayacaklarını savunan Peskov, “Fransa’nın egemenliğine saygı duyuyoruz ve ikili ilişkilerimizin gelişmesi için de çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.



Fransa’da yapılan protestolara Rusya’nın da müdahil olduğuna yönelik iddialar hakkında Peskov, “Rusya’ya yönelik bu suçlama iftiradan öte değildir” dedi.



Bazı Batılı medya organlarında yer alan iddialarda, Rus istihbaratının Fransa’daki protestolarda "Sarı Yelekliler"e destek verdiği öne sürülmüştü.



Kremlin bağlantılı çok sayıda Twitter hesabının, sosyal medya üzerinden bazı görüşleri empoze etmeye çalıştığına yönelik iddiaların ardından, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Bu konuda bir soruşturma başlattık. Soruşturma bir sonuca varmadan herhangi bir yorum yapmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.