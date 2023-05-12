Rusya'dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki sosyal medya paylaşımına Moskova'dan yanıt geldi.



KREMLİN İDDİALARI YALANLADI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tür iddiaları katiyen reddediyoruz. Resmen açıklıyoruz; Türkiye'deki seçimlere hiçbir müdahale söz konusu olamaz.'' dedi.

''Türkiye'deki seçimlere müdahale ettikleri'' yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmediklerini kaydeden Peskov ''Türkiye'deki ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır.'' diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?



Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde sosyal medyada yer alan sahte içerik ve kaset iddialarından Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürmüştü.



Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter’dan hem Türkçe hem de Rusça yaptığı paylaşımda, “Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.'' ifadelerini kullanmıştı.

