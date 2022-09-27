Rusya'dan seferberlik itirafı: Sistemde hata yaptık

Rusya'nın seferberlik ilanının ardından uygun olmayan kişilerin de askere çağrıldığı ortaya çıktı. Kremlin yapılan hatayı kabul edip düzeltme sözü verdi. Öte yandan ülkede hem kaçış hem seferberlik karşıtı protestolar da devam ediyor.

Rusya'dan seferberlik itirafı: Sistemde hata yaptık

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Putin, Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı

Putin, 'da seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı

Devlet Başkanı , savaşı kapsamında ülkede geçen hafta kısmi seferberlik ilan etmişti. Putin, isteyenlerin Ukrayna'da savaşabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılacağını söylemişti. Öte yandan askerken kaçmanın cezası da artırılmıştı. 

Moskova'nın kısmi seferberlik açıklaması uygulamada farklı oldu. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre askerliğe elverişli olmayan Ruslar da seferberlik kapsamında listelere alındı. 

Bu insanlar arasında askerlik deneyimi olmayanlar, çok yaşlılar ya da engelliler de bulunuyordu. Putin'in açıklamasına göre şimdilik eski askerler yeniden silah altına alınacaktı. 

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan ülkede seferberliğe karşı protestolar da artıyor. Ülkenin dört bir yanında insanlar sokağa çıktı.

Rusya'dan seferberlik itirafı: Sistemde hata yaptık - 1

Ülkeden gelen bilgilere göre şimdiye kadar 2 binden fazla insan protestolarda gözaltına alındı. Haftasonu Dağıstan'daki proteslorda 100'den fazla protestocunun gözaltına alındığı öne sürüldü. 

KREMLİN HATAYI KABUL ETTİ AMA KAÇIŞ SÜRÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, hataları kabul ettiği açıklamada eyalet yöneticilerinin hataları düzelteceğini söyledi. 

Seferberlik ilanıyla birçok genç Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya başladı. Geçen hafta Türkiye'ye geliş biletleri 70 bin liraya kadar yükseldi. 

Kanadalı uydu gözlem firması Maxar'ın yeni görüntülerine göre Gürcistan sınırında Rusların oluşturduğu araç kuyruğu görülüyor. 

Rusya'dan seferberlik itirafı: Sistemde hata yaptık - 2 Gürcistan'a kaçan Ruslar

İnternette dolaşan görüntülere göre Sibirya'nın Ust-llimsk bölgesinde bir kişi askere alma görevlisini silahla vurdu. Görevlinin ağır yaralı olduğu bildirildi. 

Ayrıca askere alım merkezlerine çok sayıda kundaklama saldırısı düzenlendiği duyuruldu. 

RUSYA'NIN İHTİYACI

Rusya'dan seferberlik itirafı: Sistemde hata yaptık - 3

Halihazırda dünyanın en güçlü ve kalabalık ordularından birine sahip olan Rusya, Ukrayna'da önünü tam göremediği bir bataklığa saplanmış durumda. Şubat sonunda başlayan saldırılar halen sürerken Moskova, Ukrayna'nın doğusunu önemli ölçüde işgal etti. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 300 bin yedeğin askere çağrılacağını söyledi. Rusya'ın tam seferberlik planına göre yedekte 25 milyon asker adayı bulunuyor.

Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşı ise devam ediyor. 

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