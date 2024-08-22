Rusya'dan sınırı geçen yabancı gazetecilere dava

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), gelişmeleri takip etmek üzere Ukrayna sınırından geçerek bölgeye giren yabancı gazetecilerle ilgili hukuki süreç başlattı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yayın kuruluşu CNN'in Uluslararası Güvenlik Muhabiri İngiliz Nick Paton Walsh ile Ukraynalı muhabirler Olesya Borovik ve Diana Butsko hakkında yasadışı olarak sınırı geçtikleri gerekçesiyle ceza davası açıldığı bildirildi.

SUCA'DAN YAYIN YAPMIŞTI

Gazetecilerle ilgili yakın zamanda uluslararası arama emri çıkarılacağı kaydedilen açıklamada, yasa dışı sınırı geçmenin 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu ifade edildi.

CNN, 16 Ağustos'ta Ukrayna'nın kontrolüne geçen Suca kasabasından haber yayınlamıştı. Gazetecilerin bölgeye Ukrayna askeri konvoyuyla seyahat ettikleri belirtildi.