Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Şugayev, "Çok ilgi gösterildi, ancak sözleşmeye dair konuşmak için çok erken, resmi başvuru yapılmadı. İstişarelerin yapılması gerekiyor" dedi.
Dmitriy Şugayev Türkiye’nin kendi 5’inci nesil savaş uçağı TF-X’in üretimine destek vermeye hazır olduklarını da belirtti.
Şugayev, “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz” dedi.
Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Şugayev bugün Türk mevkidaşı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüşeceklerini belirtti.
Rusya'dan Su-57'lerin Türkiye'ye satışıyla ilgili açıklama
NTV HaberDünya
Su-57 savaş uçaklarıyla ilgili Rusya'dan bugün yeni açıklama geldi. Rus yetkili, Rusya ve Türkiye'nin Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatı olasılığını görüştüklerini açıkladı.
Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Şugayev, "Çok ilgi gösterildi, ancak sözleşmeye dair konuşmak için çok erken, resmi başvuru yapılmadı. İstişarelerin yapılması gerekiyor" dedi.