Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Şugayev, "Çok ilgi gösterildi, ancak sözleşmeye dair konuşmak için çok erken, resmi başvuru yapılmadı. İstişarelerin yapılması gerekiyor" dedi.

Dmitriy Şugayev Türkiye’nin kendi 5’inci nesil savaş uçağı TF-X’in üretimine destek vermeye hazır olduklarını da belirtti.

Şugayev, “Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz” dedi.

Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Şugayev bugün Türk mevkidaşı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüşeceklerini belirtti.