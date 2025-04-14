Rusya'dan Sumy savunması: Ukraynalı askeri yetkililerin toplantısı vuruldu

Rusya, Ukrayna’nın Sumy kentine düzenlenen ve 34 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı saldırı hakkında açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Nisan Pazar günü fırlattıkları füzelerin ikisinin Ukraynalı askeri yetkililerin toplantısına isabet ettiğini belirtti.



Bakanlık, Ukrayna’yı askeri tesislerini ve askerlerinin katıldığı etkinlikleri yerleşimin yoğun olduğu bölgelere yerleştirerek sivilleri “canlı kalkan” olarak kullanmakla suçladı. Kiev’den ise bu suçlamaya henüz bir yanıt gelmedi.



“60’I AŞKIN UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ”



Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin taktik operasyon grubunun toplantı alanına iki Iskander-M taktik füzesi ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Bakanlık, saldırıda 60’ı aşkın Ukrayna askerinin öldüğünü söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, Sumy’e yönelik saldırı dolayısıyla uluslararası topluma Rusya’ya “sert bir yanıt” verme çağrısında bulunmuştu. “Sadece alçaklar sıradan insanların canlarına kıyarak böyle davranır” diyen Zelenski, saldırının insanların kiliseye gittiği “Palmiye Pazarı”nda yaşandığına dikkat çekmişti.



İngiltere, Almanya ve İtalya’dan kınama açıklamaları gelirken, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın saldırısına ilişkin soruya yanıtında, bunun “korkunç” olduğunu söylemiş, “Bana bir hata yaptıkları söylendi. Ama bence bu korkunç bir şey” demişti.



KREMLİN: SADECE ASKERİ HEDEFLER SALDIRI DÜZENLENİYOR



Sumy’e yönelik saldırıya ilişkin olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a da bugün basın mensupları tarafından soru yöneltildi. Kremlin’in savaşın gidişatı hakkında yorum yapmadığını, bunun Savunma Bakanlığı ile ilgili bir mesele olduğunu belirten Peskov, Rusya’nın sadece askeri ve askeriyeyle bağlantılı hedefleri vurduğu açıklamalarını yineledi.