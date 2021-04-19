Rusya'dan Suriye'ye hava saldırısı

Interfax haber ajansına göre, Rusya Hava Kuvvetleri, Palmira kentinin kuzeydoğusunda bir kampı vurdu. Hava saldırısında 200 militan öldürüldü.



Saldırıda ayrıca iki sığınak, 24 adet ağır makineli tüfekli pikap, yaklaşık 500 kilogram mühimmat ve el yapımı patlayıcı malzemesi imha edildi.



Rus yetkililer, Suriye yönetimine karşı savaşan hangi silahlı grubun hedef alındığını açıklamadı.



Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi ise, saldırıda 26 DAEŞ'li teröristin öldürüldüğünü öne sürdü.



Gözlemevi, saldırının iki Rus askerinin öldürüldüğü iddialarına yanıt olarak düzenlenmiş olabileceğini belirtti.

