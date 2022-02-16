Rusya’dan SWIFT tehdidine yanıt: Bavulla taşırız

Rusya Batılı ülkelerin SWIFT sisteminden çıkarılma tehdidine yanıt verdi. Maliye Bakanı, böyle bir durumda farklı sistemleri deneyebileceklerini söyledi ve ekledi: Gerekirse ödemeleri bavulla taşırız...

Haberler - Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 17:14

Rusya’dan SWIFT tehdidine yanıt: Bavulla taşırız

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Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.

Siluanov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılması halinde iki tarafın da zarar göreceğini söyledi.

Siluanov sözlerine şu şekilde devam etti:

“Batılılardan gelen son bilgilere göre, durumun saçmalığını kendilerinin anladıkları ortaya çıkıyor. Biz acı çekeceğiz ama onlar da acı çekecekler.”

SWIFT’ten çıkarılmalarına ilişkin konunun ertelendiğine dair bazı bilgiler okuduğunu belirten Siluanov, "İmkansız diye bir şey yok. Kararlarının oldukça sık bir şekilde gözden geçirildiğini görüyoruz" dedi.

"ÖDEMELERİ BAVULLA TAŞIRIZ"

Siluanov, Batı'nın söz konusu adımı atması halinde alternatif yöntemleri değerlendireceklerinin altını çizerek, “Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz, SPFS gibi veya ödemeleri bavulla taşırız. Elbette abartıyorum” ifadelerini kullandı.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.

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