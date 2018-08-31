Rusya Akdeniz'de yapacağı tatbikat için bölgeyi kullanacak gemi ve uçakları uyardı.

Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev, Hava Kuvvetleri ve Askeri Deniz Filosu’nun Akdeniz’deki tatbikatının düzenleneceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için geçici olarak tehlikeli ilan edildiğini bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada 1 ve 8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz’de tatbikat yapacaklarını duyurmuştu



Bakanlık tatbikatta, anti-uçak, anti-denizaltı ve anti-mayın talimleri yapılacağı bilgisinin altını çizmişti.

Rusya geçtiğimiz günlerde de Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıklamıştı. Rusya'nın doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel katılacak. Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak.



Savunma Bakanı Sergei Şoygu, 11-15 Eylül tarihleri arasındaki tatbikata 36 bin tank ve zırhlı personel taşıyıcısı ile 1000’den fazla savaş uçağının katılacağını söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’ya karşı "dostane olmayan ve saldırgan tutumların bu çapta bir tatbikata meşru zemin hazırladığını" söyledi.