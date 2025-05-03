Rusya'dan Trump'a: "İddialı bir saçmalık"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmak için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptığı tartışmaları için “iddialı bir saçmalık” ifadesini kullandı.



Trump, perşembe günü geç saatlerde sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı paylaşımda her iki dünya savaşında da “güç, cesaret ya da askeri deha bakımından kimsenin kendilerine yakın olmadığını” ve “İkinci Dünya Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasında açık ara farkla diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptıklarını” ifade etti.



Reuters'a göre Washington ve Moskova'nın çatışmayı sona erdirmenin olası bir yolunu tartışırken sorunlu ilişkilerini sıfırlamaya çalıştıkları bir zamanda Medvedev kendi açıklamasını yaptı.



Medvedev, VK sosyal ağında yaptığı paylaşımda, “Trump geçtiğimiz günlerde İkinci Dünya Savaşı'nın kazanılmasında en büyük katkıyı ABD'nin yaptığını ve 8 Mayıs'ta özel bir tatil ilan edeceğini açıkladı. Tatil kötü bir şey değil, ancak ilk açıklaması iddialı bir saçmalık” dedi.



Medvedev şunları ekledi: “Halkımız, lanetli faşizmi yok etmek uğruna 27 milyon evladını feda etti. Bu nedenle Zafer Bayramı bizimdir ve 9 Mayıs'tır! Öyleydi, öyle ve her zaman öyle olacak."