Rusya'dan Trump'a sert yanıt: ABD'yi doğrudan savaşa sürükler

Rusya'nın eski devlet başkanlarından, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya karşı “ültimatom oyunu” oynadığını belirterek, bu yaklaşımın ABD'yi doğrudan savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

"TRUMP'IN KENDİ ÜLKESİYLE OLACAK"

Medvedev, "Her yeni ültimatom bir tehdittir ve savaşa atılan bir adımdır. Bu, Rusya ile Ukrayna arasında değil, (Trump’ın) kendi ülkesiyle olacak bir savaştır" ifadelerini kullandı.



Trump ise aynı gün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı sonlandıramamış olmasından duyduğu hayal kırıklığı dile getirip, barış anlaşması için verdiği süreyi 50 günden 10-12 güne indirdiğini açıklamıştı.