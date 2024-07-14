Rusya'dan Trump’a yapılan suikast girişimine kınama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yapılan suikast girişimini Rusya’nın şiddetle kınadığını bildirdi.

Rusya'dan Trump’a yapılan suikast girişimine kınama
Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı?

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı?

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı 'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

ABD’nin siyasi sisteminde tarihte defalarca siyasi mücadele esnasında ülke içinde şiddet örneklerinin görüldüğünü belirten Peskov, ABD başkanlarının defalarca yaralandığını, hatta öldürüldüğünü anımsattı.

Peskov, ABD’de mevcut yönetimin çalışma tarzının, başta meseleleri olmak üzere tüm sorunları güç ile çözme yönünde olduğunu savunarak, "Hiç kimse uzlaşma aramaya çalışmıyor. Buna ekonomik baskı, ABD yönetiminin çok sevdiği bu yaptırımlar, siyasi baskı veya doğrudan güç kullanımı, askeri güç de dahildir." ifadelerini kullandı.

Trump’a yapılan suikast girişimine işaret eden Peskov, şiddettin artık ülkenin içine aktarıldığını vurguladı.

Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası

Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası

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Başkan adayı Trump'ı ortadan kaldırma girişiminin mevcut yönetim tarafından organize edildiğini kesinlikle düşünmedikleri ve buna inanmadıklarının altını çizen Peskov, ancak halihazırdaki yönetimin siyasi mücadele sırasında yarattığı atmosferin ve aday Trump'ın etrafındaki atmosferin bunu kışkırttığını ifade etti.

Peskov, “Aday Trump'ı siyasi arenadan uzaklaştırmak için önce yasal araçları, mahkemeleri, savcıları kullanarak, siyasi olarak itibarsızlaştırmaya ve taviz vermeye yönelik sayısız girişimden sonra Trump'ın hayatının tehlikede olduğu, tüm dışardan gözlemleyenler için açıktı.” diye konuştu.

Amerikan yönetiminin "isteyerek veya bilmeyerek çalışma yöntemlerini iç politikaya aktardığını" savunan Peskov, iç arenada da zorlayıcı karar verme tarzının ortaya çıktığını dile getirdi.

Sözcü Peskov, Trump’a yönelik suikast girişimiyle ilgili, " her zaman siyasi mücadele sırasında şiddetin her türlü tezahürünü kınadı ve biz de şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

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