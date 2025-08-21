Rusya'dan tüm telefonlara ulusal mesajlaşma uygulaması şartı

Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir süre önce WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar rakip olarak çıkarılan MAX'a ilişkin karara yer verildi.



Buna göre, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması gerekecek.



Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.



Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulamanın, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.