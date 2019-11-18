Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 sinyali

Moskova yönetimi, Türkiye'nin Su-35 almak istemesi durumunda, yeni nesil savaş uçağı satışını değerlendirebileceklerini duyurdu.

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Rusya'dan, Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı satışı konusunda olumlu sinyal geldi. 

Rus Interfax haber ajansına konuşan Rusya Federal Askeri Teknik işbirliği Servisi Başkanı Dimitri  Şugayev, Türkiye’den Su-35 için talep gelmesi durumunda, seçeneğin değerlendirilebileceğini söyledi. 

Yeni nesil savaş uçağı Su-57 için ise öncelikli olarak Rusya’nın ihtiyacı olduğunu belirtti. 

Şugayev, satın alınan s-400'lere de değinerek, "Şimdilik Türkiye'de müşterek S-400 üretim için herhangi bir düzen kurulmadığını" belirtti.

Rus yapımı Su-35 uçağı, İstanbul'daki TEKNOFEST etkinliklerine de katılmış, çeşitli gösteri uçuşları gerçekleştirmişti.

Çift motorlu Su-35'ler üstün manevra kabiliyeti ve mühimmat taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.

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