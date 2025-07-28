Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'ye Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtlayan Peskov, "Türkiye, her müzakere tarafının hoşuna gidiyor. Türk yönetimine ayrıca, müzakerelerin yürütülmesi için sağladığı koşullardan dolayı minnettarız" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Putin'in eylül başında Pekin'i ziyaret edeceğini ancak Putin-Trump görüşmesi için hazırlık yapılmadığını belirtti.



Peskov, şunları ekledi: "Eğer ABD Başkanı, aynı tarihlerde Çin'i ziyaret etme kararı alırsa ikili görüşme göz ardı edilemez ancak bu konuda herhangi bir hazırlık henüz yok. Bunun için ilk önce uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerekiyor."

TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİR Mİ?

Putin-Trump görüşmesinin Türkiye'de gerçekleşmesi ihtimaline ilişkin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda siyasi irade gösterdiğini ancak somut bir gelişme olmadığını ifade etti.



Sözcü Peskov, Ukrayna ile müzakereleri sürdürme konusunda istekli olduklarını, Rus tarafının, üçüncü tur müzakerelerinde çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiğini ve bu konuda Ukrayna tarafından yanıt beklediklerini dile getirdi.

