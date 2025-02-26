Rusya'dan Türkiye'ye ziyaret: Matviyenko Meclis'i selamlayacak

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek.



Kurtulmuş ve Matviyenko, Meclis'te yapacakları baş başa görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Daha sonra düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından Matviyenko, beraberindeki parlamento heyetiyle TBMM Genel Kurulu'nu da selamlayacak.



Kurtulmuş, 24 Eylül 2024'te Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etmişti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözülebilmesi için her platformda inisiyatif almayı uygun gördüğünü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile işbirliği içerisinde önemli barış yaklaşımında olduklarını belirtmişti.

